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Коммерческая недвижимость в Chortiatis, Греция

1 объект найдено
Офис 7 спален в Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …
€370,000
Realting.com
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