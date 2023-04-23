Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит

Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
42
Platanias Municipality
10
Kissamos Municipality
4
Агиа Марина
3
Sfakia Municipality
1
Георгиополис
1
Кисамос
1
Платанос
1
Показать больше
31 объект найдено
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
270 м²
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
280 м²
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спален в периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
663 м²
€ 2,310,000
Бизнес состоит из пяти меблированных вилл с прекрасным видом на море!
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
2 500 м²
€ 600,000
Продается Beach Bar в курортном поселке недалеко от города Ханьи. Бизнес находится на первой…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
623 м²
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
942 м²
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
957 м²
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
404 м²
€ 1,175,000
Продается бизнес площадью 404 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горо…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Коммерческая в периферия Крит, Греция
Коммерческая
периферия Крит, Греция
450 м²
€ 660,000
Продается бизнес под мини отель, расположенный в туристическом районе Ираклион на Крите, ряд…
Коммерческая 29 комнат в Korfalonas, Греция
Коммерческая 29 комнат
Korfalonas, Греция
29 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,550,000
Продается бизнес площадью 942 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижи…
Отель 5 комнат в Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Коммерческая 1 комната в Kamisiana, Греция
Коммерческая 1 комната
Kamisiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,499,000
Предлагается на продажу жилой комплекс из пяти строящихся вилл с бассейном в Ханье. Проект б…
Коммерческая 8 комнат в Сталос, Греция
Коммерческая 8 комнат
Сталос, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,175,000
Продается бизнес площадью 404 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горо…
Отель 167 комнат в Колибари, Греция
Отель 167 комнат
Колибари, Греция
167 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Отель 10 комнат в Kampani, Греция
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Коммерческая 1 комната в Spilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Spilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается комплекс из 6 вилл на завершающем этапе строительства. Вилла 1: площадью 132,78 кв…
Коммерческая 1 комната в Сталос, Греция
Коммерческая 1 комната
Сталос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается Beach Bar в курортном поселке недалеко от города Ханьи. Бизнес находится на первой…
Коммерческая 1 комната в Plaka, Греция
Коммерческая 1 комната
Plaka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,310,000
Бизнес состоит из пяти меблированных вилл с прекрасным видом на море!
Отель 1 комната в Kares Askyfou, Греция
Отель 1 комната
Kares Askyfou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель 12 спален в Port of Kolimbari, Греция
Отель 12 спален
Port of Kolimbari, Греция
18 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель 1 комната в Daratsos, Греция
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Коммерческая 1 комната в Ligides, Греция
Коммерческая 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческая 3 комнаты в Kampani, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Kampani, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
Realting.com
Перейти