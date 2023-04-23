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Отели с бассейном в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
12
Platanias Municipality
6
Kissamos Municipality
2
Агиа Марина
2
Sfakia Municipality
1
Платанос
1
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14 объектов найдено
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спален в периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
466 м²
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 500 м²
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
Отель 5 комнат в Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 167 комнат в Колибари, Греция
Отель 167 комнат
Колибари, Греция
167 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Отель 10 комнат в Kampani, Греция
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 1 комната в Kares Askyfou, Греция
Отель 1 комната
Kares Askyfou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
Отель 12 спален в Port of Kolimbari, Греция
Отель 12 спален
Port of Kolimbari, Греция
18 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель 1 комната в Daratsos, Греция
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 110 комнат в Maleme, Греция
Отель 110 комнат
Maleme, Греция
110 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается гостиница соответствующая современному стилю на побережье эгейского моря. Общая пл…
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