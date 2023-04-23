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Отели с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
12
Platanias Municipality
6
Kissamos Municipality
2
Агиа Марина
2
Sfakia Municipality
1
Платанос
1
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21 объект найдено
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
2 000 м²
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель 5 спален в периферия Крит, Греция
Отель 5 спален
периферия Крит, Греция
256 м²
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
830 м²
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 12 спален в периферия Крит, Греция
Отель 12 спален
периферия Крит, Греция
455 м²
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
1 200 м²
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
535 м²
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
980 м²
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
240 м²
€ 400,000
Комплекс состоит из 6 апартаментов площадью по 40 кв.м. Комплекс построен на участке площадь…
Отель 2 спальни в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
850 м²
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
530 м²
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 13 комнат в Kampani, Греция
Отель 13 комнат
Kampani, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 5 комнат в Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат
Неон-Хорион, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается отель площадью 530 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Отель 167 комнат в Колибари, Греция
Отель 167 комнат
Колибари, Греция
167 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Отель 24 комнаты в Сталос, Греция
Отель 24 комнаты
Сталос, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель 14 комнат в Mournies, Греция
Отель 14 комнат
Mournies, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель 17 комнат в Chorafakia, Греция
Отель 17 комнат
Chorafakia, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель 12 спален в Port of Kolimbari, Греция
Отель 12 спален
Port of Kolimbari, Греция
18 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
Отель 1 комната в Daratsos, Греция
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 1 комната в Ligides, Греция
Отель 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Отель 5 спален в Платанос, Греция
Отель 5 спален
Платанос, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
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