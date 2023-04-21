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Греция
Крит
периферия Крит
Ханья
Коммерческая недвижимость с бассейном в Ханья, Греция
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Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коммерческая 8 комнат
Сталос, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,175,000
Продается бизнес площадью 404 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горо…
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Коммерческая 1 комната
Сталос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается Beach Bar в курортном поселке недалеко от города Ханьи. Бизнес находится на первой…
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Коммерческая 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается комплекс вилл общей площадью в 280 кв.м на в регионе Ханья, на Крите. Весь проект …
Коммерческая 3 комнаты
Kampani, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Предлагаются к продаже две квартиры в Ханье, Крит. Площадь каждой квартиры составляет 135 кв…
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