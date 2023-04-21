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Отели с бассейном в Ханья, Греция

Агиа Марина
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3 объекта найдено
Отель 13 комнат в Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 10 комнат в Kampani, Греция
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 1 комната в Daratsos, Греция
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
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