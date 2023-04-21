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Отели с видом на море в Ханья, Греция

Агиа Марина
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6 объектов найдено
Отель 13 комнат в Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель 24 комнаты в Сталос, Греция
Отель 24 комнаты
Сталос, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель 14 комнат в Mournies, Греция
Отель 14 комнат
Mournies, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель 17 комнат в Chorafakia, Греция
Отель 17 комнат
Chorafakia, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель 1 комната в Daratsos, Греция
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 1 комната в Ligides, Греция
Отель 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
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