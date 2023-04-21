Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Ханья
  6. Гостиницы, отели

Отели в Ханья, Греция

Агиа Марина
2
Отель В архив
Очистить
12 объектов найдено
Отель в Platanias, Греция
Отель
Platanias, Греция
€ 1,500,000
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
Отель 13 комнат в Kalathas, Греция
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Отель в Platanias, Греция
Отель
Platanias, Греция
€ 1,750,000
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
Отель в Сталос, Греция
Отель
Сталос, Греция
€ 950,000
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
Отель 10 комнат в Kampani, Греция
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 41 комната в Като Сталос, Греция
Отель 41 комната
Като Сталос, Греция
41 Количество комнат Количество этажей 1
€ 9,000,000
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
Отель 24 комнаты в Сталос, Греция
Отель 24 комнаты
Сталос, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель 4 комнаты в Ханья, Греция
Отель 4 комнаты
Ханья, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
Отель 14 комнат в Mournies, Греция
Отель 14 комнат
Mournies, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Отель 17 комнат в Chorafakia, Греция
Отель 17 комнат
Chorafakia, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Отель 1 комната в Daratsos, Греция
Отель 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,320,000
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
Отель 1 комната в Ligides, Греция
Отель 1 комната
Ligides, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
Realting.com
Перейти