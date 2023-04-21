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Греция
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Ханья
Коммерческая недвижимость в Ханья, Греция
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42 объекта найдено
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Коммерческая 9 комнат
Като Сталос, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 855,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
Отель
Platanias, Греция
€ 1,500,000
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
Коммерческая 2 комнаты
Oasi, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 355,000
Продается бизнес из двух независимых квартир в Ханье. На участке 125 кв.м. Продаются 2 кварт…
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается бизнес площадью 65 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город
Отель 13 комнат
Kalathas, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается отель площадью 850 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коммерческая 1 комната
Mournies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Предлагается на продажу жилой комплекс в Ханье. Здание не было полностью завершено, оно зани…
Коммерческая 8 комнат
Сталос, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,175,000
Продается бизнес площадью 404 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горо…
Отель
Platanias, Греция
€ 1,750,000
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
Отель
Сталос, Греция
€ 950,000
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
Коммерческая 2 спальни
Ханья, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 230,000
Код недвижимости: 1279 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Бок о бок Здание общей площадью 80 м2, 4 уровн…
Коммерческая 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит, площадью 135 кв.м на первом этаже здания. …
Коммерческая 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается коммерческое помещение на острове Крит, площадью 135 кв.м на седьмом этаже здания.…
Отель 10 комнат
Kampani, Греция
10 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается бутик отель площадью 466 кв.м в префектуре Ханья. Отель состоит из двух таунхаусов…
Отель 41 комната
Като Сталос, Греция
41 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 9,000,000
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
Коммерческая 1 комната
Сталос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается Beach Bar в курортном поселке недалеко от города Ханьи. Бизнес находится на первой…
Коммерческая 13 комнат
Korakies, Греция
13 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Комплекс состоит из двенадцати вилл в престижном районе региона Ханья. Виллы были построены …
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается коммерческое помещение площадью 192 кв.м на набережной города Ханья. Данный момент…
Коммерческая 7 спален
Ханья, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 670,000
Продается здание площадью 260 кв.м в районе Неа-Хора города Ханья. Здание построено на участ…
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 272,000
Продается бизнес уникального греческого бренда "Обувь Boxer" с товаром по цене 272.000 евро.…
Коммерческая 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается здание общей площадью 249 кв.м в городе Ханья. Здание состоит из трех квартир. На …
Коммерческая 2 комнаты
Platanias, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается помещение для ресторанного бизнеса площадью 300 кв.м в районе Платаньяс- Ханья. По…
Отель 24 комнаты
Сталос, Греция
24 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,150,000
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
Отель 4 комнаты
Ханья, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 100,000
Двухуровневое коммерческое помещение в центре города Ханья. Объект имеет два входа: на перво…
Отель 14 комнат
Mournies, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв…
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается недвижимость для ведения бизнеса вХанье, недалеко от центра. Магазин имеет площадь…
Коммерческая 1 комната
Mournies, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается бизнес площадью 258 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. Продае…
Отель 17 комнат
Chorafakia, Греция
17 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
Коммерческая 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 720,000
Продается комплекс из трех одноэтажных зданий, имещих историческую ценность со времен турецк…
Коммерческая 1 комната
Marmaras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
В продаже земельный участок, на котором находится весьма известная фабрика в Ханье. Площадь …
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