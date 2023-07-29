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Греция
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периферия Центральная Македония
Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
255
The Municipality of Sithonia
71
Касандрия
45
Полийирос
39
Никити
35
The municipality Nea Propontida
31
Муниципалитет Аристотеля
26
Неос-Мармарас
15
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14
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66 объектов найдено
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Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
22
600 м²
-1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€ 3,500,000
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Отель 11 спален
Никити, Греция
11
710 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€ 2,500,000
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Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
24
1 667 м²
-1
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
€ 2,000,000
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Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70
4 500 м²
-1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€ 8,000,000
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Отель
Chaniotis, Греция
4 000 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
€ 7,040,000
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Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
120
6 000 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€ 11,700,000
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Отель
Chaniotis, Греция
1 890 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 65 WC Площадь: 1890 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€ 3,750,000
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Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
26
1 000 м²
-1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€ 4,500,000
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Отель
Chaniotis, Греция
400 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 27 WC Площадь: 400 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ви…
€ 1,200,000
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Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
26
1 250 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
€ 4,300,000
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Отель 18 спален
Polychrono, Греция
18
521 м²
-1
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
€ 1,500,000
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Отель
Polychrono, Греция
500 м²
-1
Первый уровень (полуподвал): 3 двуспальных комнаты, прачечная, кладовая, бытовые помещения. …
€ 1,400,000
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Отель
Polychrono, Греция
745 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 20 WC Площадь: 745 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€ 2,500,000
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Отель 39 спален
Каландра, Греция
39
2 000 м²
-1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 39 Помещения, 39 Гостиная 39 Кухня 39 Ванная 39 WC Площадь: 2000…
€ 3,000,000
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Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49
5 500 м²
-1
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
€ 3,000,000
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Отель 38 спален
Polychrono, Греция
38
1 282 м²
-1
Первый уровень (подвал 394,24 м2): имеется два трехкомнатных номера, каждый по 24 м2, двухко…
€ 2,700,000
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Отель
Kriopigi, Греция
1 000 м²
-1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 48 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ск…
€ 2,630,000
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Отель
Pefkochori, Греция
6 500 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 98 WC Площадь: 6 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Бас…
€ 6,000,000
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Отель
Fourka, Греция
1 500 м²
-1
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
€ 6,000,000
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Отель 5 спален
Сикея, Греция
5
240 м²
-1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 580,000
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Отель 6 спален
Торони, Греция
6
240 м²
1
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
€ 590,000
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Отель 17 спален
Никити, Греция
17
540 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€ 2,500,000
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Отель 19 спален
Никити, Греция
19
1 000 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
€ 4,000,000
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Отель
Chaniotis, Греция
1 800 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 60 WC Площадь: 1800 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Б…
€ 3,000,000
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Отель 24 спальни
Неа-Скиони, Греция
24
1 500 м²
-1
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Гостиница 24 Помещения, 24 Ванная 28 WC Площадь: 1500 m2, 3 Уровни, Н…
€ 2,500,000
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Отель
Пиргадикия, Греция
600 м²
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 23 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Новостройка, Автостоянка…
€ 1,950,000
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Отель
Pefkochori, Греция
1 000 м²
-1
Площадь всего здания 1000 кв.м вмещает 32 комнату и ресепшн, магазин, продающий сладости, и …
€ 4,200,000
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Отель 16 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
16
900 м²
-1
Sani ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 Помещения, 16 Кухня 16 Ванная 13 WC Площадь: 900 m2, 3 Уровни, …
€ 3,600,000
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Отель 45 спален
Chaniotis, Греция
45
900 м²
-1
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер, небольшая кухня с холодильником. Все ном…
€ 4,500,000
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Отель
Polychrono, Греция
1 650 м²
1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 Ванная 42 WC Площадь: 1 m2, 6 Уровни, Не важно, Бассейн,…
€ 3,000,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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