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Realting.com
Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Магазины
Магазины с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция
коммерческая недвижимость
425
отели
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Магазин
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