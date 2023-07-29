ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Магазины
Магазины с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция
коммерческая недвижимость
425
отели
233
производственные здания
46
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
280 м²
Продается бизнес площадью 280 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
€ 1,094,701
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1
1
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
€ 1,194,219
Рекомендовать
Отель
Chaniotis, Греция
3 200 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 82 Ванная Площадь: 3 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€ 3,483,140
Рекомендовать
Производство
Pefkochori, Греция
3 290 м²
Property Code. 3-1148 - Agricultural FOR SALE in Pallini Pefkochori for €310.000 . Discover …
€ 298,154
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Гази, Греция
1
1
Продается недвижимость общей площадью 320 кв.м. в районе Ираклион, на Крите. На цокольном эт…
€ 298,555
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Предлагается на продажу бизнес арендованных комнат в Херсониссосе, Крит. Бизнес 540m² н…
€ 945,424
Рекомендовать
Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
22
600 м²
-1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€ 3,483,140
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2
2
Продается бизнес площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается с мебелью
€ 130,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Крит, Греция
300 м²
Продается коммерческое помещение в самой коммерческой части крупнейшего города Ираклиона на …
€ 4,975,914
Рекомендовать
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€ 1,393,256
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Paleokastro, Греция
1
1
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
€ 1,044,942
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Виоли Хараки, Греция
1
1
Продается коммерческое помещение площадью 410 м² на острове Крит. Первый этаж состоит о…
€ 1,094,701
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL