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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
255
The Municipality of Sithonia
71
Касандрия
45
Полийирос
39
Никити
35
The municipality Nea Propontida
31
Муниципалитет Аристотеля
26
Неос-Мармарас
15
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117 объектов найдено
Отель 1 комната в Loutra, Греция
Отель 1 комната
Loutra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 350,000
Отель 22 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 22
Площадь 600 м²
Этаж -1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€ 3,500,000
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 70
Площадь 4 500 м²
Этаж -1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€ 8,000,000
Отель 73 комнаты в Chaniotis, Греция
Отель 73 комнаты
Chaniotis, Греция
Комнаты 73
Площадь 1 650 м²
Excellent investment opportunity occupying a most appealing setting in the thriving area of …
€ 3,600,000
Отель 120 спален в Chaniotis, Греция
Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 120
Площадь 6 000 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€ 11,700,000
Отель 26 спален в Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 26
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€ 4,500,000
Отель 26 спален в Chaniotis, Греция
Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 26
Площадь 1 250 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
€ 4,300,000
Отель 18 спален в Polychrono, Греция
Отель 18 спален
Polychrono, Греция
Комнаты 18
Площадь 521 м²
Этаж -1
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
€ 1,500,000
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
Площадь 745 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 20 WC Площадь: 745 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€ 2,500,000
Отель 39 спален в Каландра, Греция
Отель 39 спален
Каландра, Греция
Комнаты 39
Площадь 2 000 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 39 Помещения, 39 Гостиная 39 Кухня 39 Ванная 39 WC Площадь: 2000…
€ 3,000,000
Отель в Kriopigi, Греция
Отель
Kriopigi, Греция
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 48 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ск…
€ 2,630,000
Отель 5 спален в Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж -1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 580,000
Отель 17 спален в Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
Комнаты 17
Площадь 540 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€ 2,500,000
Отель 24 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 24 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 500 м²
Этаж -1
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Гостиница 24 Помещения, 24 Ванная 28 WC Площадь: 1500 m2, 3 Уровни, Н…
€ 2,500,000
Отель в Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Площадь всего здания 1000 кв.м вмещает 32 комнату и ресепшн, магазин, продающий сладости, и …
€ 4,200,000
Отель 16 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Отель 16 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 16
Площадь 900 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 Помещения, 16 Кухня 16 Ванная 13 WC Площадь: 900 m2, 3 Уровни, …
€ 3,600,000
Отель 45 спален в Chaniotis, Греция
Отель 45 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 45
Площадь 900 м²
Этаж -1
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер, небольшая кухня с холодильником. Все ном…
€ 4,500,000
Отель в Муниципалитет Кассандра, Греция
Отель
Муниципалитет Кассандра, Греция
Площадь 1 900 м²
Этаж -1
В номерах: телефон, балкон, кондиционер, сигнализация, телевизор, небольшая кухня с холодиль…
€ 4,000,000
Отель в Moles Kalyves, Греция
Отель
Moles Kalyves, Греция
Площадь 3 970 м²
Этаж -1
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер. Все номера – апартаменты. Обстановка ном…
€ 5,000,000
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
Площадь 3 200 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 82 Ванная Площадь: 3 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€ 3,500,000
Отель 136 спален в Skala Fourkas, Греция
Отель 136 спален
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 136
Площадь 8 000 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 136 Помещения, 136 Ванная Площадь: 8000 m2, 4 Уровни, Хорошее…
€ 20,000,000
Отель 1 комната в Moles Kalyves, Греция
Отель 1 комната
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 4-звездочный отель 4.000 кв.м., расположенный на участке 10.000 кв.м. в Кассандре …
€ 6,000,000
Отель 1 комната в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 1,000,000
Коммерческая в Loutra, Греция
Коммерческая
Loutra, Греция
Площадь 20 000 м²
Ideal building for sale, great location rental apartments with only 30 m from the sandy beac…
€ 200,000
Коммерческая 1 комната в Portes, Греция
Коммерческая 1 комната
Portes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается комплекс таунхаусов, общей площадью 1200 кв.м на полуострове Кассандра. Комплекс с…
€ 1,150,000
Отель 28 комнат в Polychrono, Греция
Отель 28 комнат
Polychrono, Греция
Комнаты 28
Кол-во ванных комнат 10
Код недвижимости: 4 -684 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Полихроно за € 4.000.000. Это 800 …
€ 4,000,000
Коммерческая 12 комнат в Vatopedi, Греция
Коммерческая 12 комнат
Vatopedi, Греция
Комнаты 12
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
€ 850,000
Отель 15 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€ 950,000
Отель 1 комната в Portes, Греция
Отель 1 комната
Portes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 630,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

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