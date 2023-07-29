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Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Коммерческая недвижимость с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
255
The Municipality of Sithonia
71
Касандрия
45
Полийирос
39
Никити
35
The municipality Nea Propontida
31
Муниципалитет Аристотеля
26
Неос-Мармарас
15
Иерисос
14
Неа-Муданья
12
Сикея
9
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43 объекта найдено
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Отель 1 комната
Loutra, Греция
1
1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 350,000
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Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 1,000,000
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Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
1
1
Продается отель площадью 625 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 1,750,000
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Коммерческая 15 комнат
Никити, Греция
15
1
Продается бизнес площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыв…
€ 900,000
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Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
15
1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€ 950,000
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Отель 1 комната
Никити, Греция
1
1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 2,300,000
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Инвестиционная 10 спален
Неа-Скиони, Греция
10
10
850 м²
3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 1200…
€ 5,900,000
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Отель 50 комнат
Agia Paraskevi, Греция
50
4
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
€ 1,600,000
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Отель 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1
1
Продается гостиница на восточном побережье полуострова Халкидики-Кассандра. Общая площадь го…
€ 5,500,000
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Отель 14 комнат
Пиргадикия, Греция
14
2
В продаже два здания под мини отель, которые находятся на п-ве Ситония, Халкидики. Первое зд…
€ 1,700,000
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Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€ 1,200,000
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Отель 23 комнаты
Пиргадикия, Греция
23
3
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
€ 1,950,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
1
2
Продается жилой комплекс площадью 550 кв.м в центральной части п-ва Кассандра, Халкидики. Ко…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Portes, Греция
4
3
1
Продается бизнес площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1
1
Предлагается помещение под офис площадью 50 кв.м. в Халкидиках по 80.000 евро. Офис находитс…
€ 80,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1
1
Продается помещения под магазин площадью 100 кв.м. на первом этаже. Магазин находится в Халк…
€ 230,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Геракини, Греция
1
1
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
€ 1,000,000
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Отель 1 комната
Fourka, Греция
1
1
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
€ 525,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Полийирос, Греция
1
1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в крупном городе п-ова Ситония, Халкидики. Бизнес построе…
€ 250,000
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Отель 30 комнат
Сикея, Греция
30
1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
1
1
Продается гостиница площадью 600 кв.м на п-ове Кассандра-Халкидики. Гостиница состоит из 16 …
€ 1,050,000
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Отель 16 спален
Kriopigi, Греция
32
16
1
Продается отель площадью 580 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
€ 750,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
1
2
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€ 700,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Касандрия, Греция
1
1
Выгодный бизнес - сдача в краткосрочную аренду комнат на п-ове Кассандра, Халкидики. Гостини…
€ 380,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Уранополис, Греция
1
3
Продается гостиница в Урануполи, Халкидики - Афон. Гостиница состоит из 22 номеров площадью …
€ 2,000,000
Рекомендовать
Отель 9 комнат
Sarti, Греция
9
3
Продается комплекс апартаментов площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония. На первом этаже р…
€ 450,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1
3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€ 1,150,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€ 2,800,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Пиргадикия, Греция
1
1
На продажу выставлено сооружение 30 000 кв.м на полуострове Афон, Халкидики. Здание включает…
€ 750,000
Рекомендовать
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
1
1
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€ 4,000,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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