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Realting.com
Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Производственные помещения
Производственные здания с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
46
Производство
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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