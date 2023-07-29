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Realting.com
Коммерческая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Производственные помещения
Производственные здания с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
46
Производство
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