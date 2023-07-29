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Инвестиционная 10 спален
Неа-Скиони, Греция
10
10
850 м²
3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 1200…
€ 5,900,000
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