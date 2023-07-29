Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

коммерческая недвижимость
425
отели
233
производственные здания
46
Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 10 спален в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 10 спален
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 1200…
€ 5,900,000
Realting.com
Перейти