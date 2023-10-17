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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
5
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Кассандра, Греция
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается аренда квартир в нетронутом состоянии, с 250 кв. М арендуемой площади. Есть 5, дву…
€695,000
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Moles Kalyves, Греция
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Инвестиционная возможность стучит с этими 8 квартирами перед пляжем, идеально подходит для и…
€3,40 млн
Инвестиционная с балконом, с подвалом, с парковка в Pefkochori, Греция
Инвестиционная с балконом, с подвалом, с парковка
Pefkochori, Греция
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
€780,000
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
€5,90 млн

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