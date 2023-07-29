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Отели с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
140
The Municipality of Sithonia
54
Никити
27
Касандрия
21
Муниципалитет Аристотеля
15
Полийирос
15
Неос-Мармарас
11
The municipality Nea Propontida
7
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63 объекта найдено
Отель 22 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 22
Площадь 600 м²
Этаж -1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€ 3,500,000
Отель 11 спален в Никити, Греция
Отель 11 спален
Никити, Греция
Комнаты 11
Площадь 710 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€ 2,500,000
Отель 24 спальни в Polychrono, Греция
Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 667 м²
Этаж -1
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
€ 2,000,000
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 70
Площадь 4 500 м²
Этаж -1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€ 8,000,000
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
Площадь 4 000 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
€ 7,040,000
Отель 120 спален в Chaniotis, Греция
Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 120
Площадь 6 000 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€ 11,700,000
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
Площадь 1 890 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 65 WC Площадь: 1890 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€ 3,750,000
Отель 26 спален в Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 26
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€ 4,500,000
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
Площадь 400 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 27 WC Площадь: 400 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ви…
€ 1,200,000
Отель 26 спален в Chaniotis, Греция
Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 26
Площадь 1 250 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
€ 4,300,000
Отель 18 спален в Polychrono, Греция
Отель 18 спален
Polychrono, Греция
Комнаты 18
Площадь 521 м²
Этаж -1
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
€ 1,500,000
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
Площадь 500 м²
Этаж -1
Первый уровень (полуподвал): 3 двуспальных комнаты, прачечная, кладовая, бытовые помещения. …
€ 1,400,000
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
Площадь 745 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 20 WC Площадь: 745 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€ 2,500,000
Отель 39 спален в Каландра, Греция
Отель 39 спален
Каландра, Греция
Комнаты 39
Площадь 2 000 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 39 Помещения, 39 Гостиная 39 Кухня 39 Ванная 39 WC Площадь: 2000…
€ 3,000,000
Отель 49 спален в Kalyves Polygyrou, Греция
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 49
Площадь 5 500 м²
Этаж -1
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
€ 3,000,000
Отель 38 спален в Polychrono, Греция
Отель 38 спален
Polychrono, Греция
Комнаты 38
Площадь 1 282 м²
Этаж -1
Первый уровень (подвал 394,24 м2): имеется два трехкомнатных номера, каждый по 24 м2, двухко…
€ 2,700,000
Отель в Kriopigi, Греция
Отель
Kriopigi, Греция
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 48 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ск…
€ 2,630,000
Отель в Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
Площадь 6 500 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 98 WC Площадь: 6 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Бас…
€ 6,000,000
Отель в Fourka, Греция
Отель
Fourka, Греция
Площадь 1 500 м²
Этаж -1
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
€ 6,000,000
Отель 5 спален в Сикея, Греция
Отель 5 спален
Сикея, Греция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж -1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€ 580,000
Отель 6 спален в Торони, Греция
Отель 6 спален
Торони, Греция
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Этаж 1
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
€ 590,000
Отель 17 спален в Никити, Греция
Отель 17 спален
Никити, Греция
Комнаты 17
Площадь 540 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€ 2,500,000
Отель 19 спален в Никити, Греция
Отель 19 спален
Никити, Греция
Комнаты 19
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
€ 4,000,000
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
Площадь 1 800 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 60 WC Площадь: 1800 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Б…
€ 3,000,000
Отель 24 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 24 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 500 м²
Этаж -1
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Гостиница 24 Помещения, 24 Ванная 28 WC Площадь: 1500 m2, 3 Уровни, Н…
€ 2,500,000
Отель в Пиргадикия, Греция
Отель
Пиргадикия, Греция
Площадь 600 м²
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 23 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Новостройка, Автостоянка…
€ 1,950,000
Отель в Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
Площадь 1 000 м²
Этаж -1
Площадь всего здания 1000 кв.м вмещает 32 комнату и ресепшн, магазин, продающий сладости, и …
€ 4,200,000
Отель 16 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Отель 16 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 16
Площадь 900 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 Помещения, 16 Кухня 16 Ванная 13 WC Площадь: 900 m2, 3 Уровни, …
€ 3,600,000
Отель 45 спален в Chaniotis, Греция
Отель 45 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 45
Площадь 900 м²
Этаж -1
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер, небольшая кухня с холодильником. Все ном…
€ 4,500,000
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
Площадь 1 650 м²
Этаж 1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 Ванная 42 WC Площадь: 1 m2, 6 Уровни, Не важно, Бассейн,…
€ 3,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

коммерческая недвижимость
производственные здания
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