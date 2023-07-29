Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
140
The Municipality of Sithonia
54
Никити
27
Касандрия
21
Муниципалитет Аристотеля
15
Полийирос
15
Неос-Мармарас
11
The municipality Nea Propontida
7
Показать больше
Отель В архив
Очистить
30 объектов найдено
Отель 1 комната в Loutra, Греция
Отель 1 комната
Loutra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 350,000
Отель 1 комната в Metamorfosi, Греция
Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 1,000,000
Отель 1 комната в Pefkochori, Греция
Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 625 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 1,750,000
Отель 15 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Отель 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€ 950,000
Отель 1 комната в Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€ 2,300,000
Отель 50 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 50 комнат
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 50
Количество этажей 4
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
€ 1,600,000
Отель 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается гостиница на восточном побережье полуострова Халкидики-Кассандра. Общая площадь го…
€ 5,500,000
Отель 14 комнат в Пиргадикия, Греция
Отель 14 комнат
Пиргадикия, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 2
В продаже два здания под мини отель, которые находятся на п-ве Ситония, Халкидики. Первое зд…
€ 1,700,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
€ 1,200,000
Отель 23 комнаты в Пиргадикия, Греция
Отель 23 комнаты
Пиргадикия, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
€ 1,950,000
Отель 1 комната в Polychrono, Греция
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продается жилой комплекс площадью 550 кв.м в центральной части п-ва Кассандра, Халкидики. Ко…
€ 1,000,000
Отель 1 комната в Геракини, Греция
Отель 1 комната
Геракини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
€ 1,000,000
Отель 1 комната в Fourka, Греция
Отель 1 комната
Fourka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
€ 525,000
Отель 30 комнат в Сикея, Греция
Отель 30 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 30
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Pefkochori, Греция
Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 600 кв.м на п-ове Кассандра-Халкидики. Гостиница состоит из 16 …
€ 1,050,000
Отель 16 спален в Kriopigi, Греция
Отель 16 спален
Kriopigi, Греция
Комнаты 32
Кол-во ванных комнат 16
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
€ 750,000
Отель 1 комната в Nautilus, Греция
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€ 700,000
Отель 1 комната в Касандрия, Греция
Отель 1 комната
Касандрия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Выгодный бизнес - сдача в краткосрочную аренду комнат на п-ове Кассандра, Халкидики. Гостини…
€ 380,000
Отель 1 комната в Уранополис, Греция
Отель 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается гостиница в Урануполи, Халкидики - Афон. Гостиница состоит из 22 номеров площадью …
€ 2,000,000
Отель 9 комнат в Sarti, Греция
Отель 9 комнат
Sarti, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 3
Продается комплекс апартаментов площадью 250 кв.м. на полуострове Ситония. На первом этаже р…
€ 450,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
€ 1,150,000
Отель 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
€ 2,800,000
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€ 4,000,000
Отель 15 комнат в Неа-Фокея, Греция
Отель 15 комнат
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 3
Продаётся здание площадью 380 кв.м на полуострове Кассандра. Трёхэтажное здание состоит из ш…
€ 700,000
Отель 1 комната в Неа-Скиони, Греция
Отель 1 комната
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продаётся гостиница на стадии строительства на полуострове Халкидики. Площадь гостиницы сост…
€ 1,200,000
Отель 1 комната в Metangitsi, Греция
Отель 1 комната
Metangitsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
€ 750,000
Отель 16 спален в Skala Fourkas, Греция
Отель 16 спален
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 16
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
€ 1,400,000
Отель 3 спальни в Сикея, Греция
Отель 3 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
На продажу выставлена мини-гостиница, состоящая из 5 одинаковых таунхаусов, расположенная в …
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Kriopigi, Греция
Отель 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен отель площадью 650 кв.м на п-ове Халкидики. Отель состоит из: - 12 квар…
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

коммерческая недвижимость
производственные здания
Realting.com
Перейти