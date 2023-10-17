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Коммерческая
Греция
периферийная единица Халкидики
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
227
The Municipality of Sithonia
71
Касандрия
39
Никити
36
Полийирос
36
The municipality Nea Propontida
32
Муниципалитет Аристотеля
25
Иерисос
15
Неос-Мармарас
15
Неа-Муданья
12
Сикея
12
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393 объекта найдено
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Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
10
10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
4
4
Investment opportunity with this custom-built villa including 3 separate homes (needs some f…
€550,000
Рекомендовать
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
21
1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 22 спальни
Неа-Потидея, Греция
22
14
1 200 м²
Код недвижимости: HPS4162 - ПРОДАЖА зданий в Мудании Неа Потидайя за €1.150.000 . Это меблир…
€1,15 млн
Рекомендовать
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
32
600 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€750,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
2
3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
10
10
3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
10
10
2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
6
4
2 Maiosnettes на угловой части в процветающем городе Пефкохори Халкидики с отличным выгодным…
€614,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
10
7
Процветающий бизнес аренды квартир на продажу в сказочном месте в Полихроно с 450 кв. В том…
€795,000
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
3
3
Идеальные инвестиции для продажи в отличном районе Калитея Халкидики с общей площадью 121 кв…
€265,000
Рекомендовать
Коммерческая 15 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Pefkochori, Греция
15
Стремясь сделать инвестиции, это прекрасная возможность инвестировать в эти 5 роскошных домо…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Фокея, Греция
9
9
Стремясь сделать инвестиции, это прекрасная возможность инвестировать в это роскошное здание…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 11 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
11
Квартиры на продажу в отличном месте с 500 м арендуемой площади на 2 этажах плюс подвал для …
€1,10 млн
Рекомендовать
Магазин 5 ванных с парковка
Polychrono, Греция
5
Идеальные инвестиции с этими магазинами для продажи в приморском городе POLIHRONO с общей пл…
€380,000
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
6
6
3
Продается аренда квартир в нетронутом состоянии, с 250 кв. М арендуемой площади. Есть 5, дву…
€695,000
Рекомендовать
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Moles Kalyves, Греция
8
8
2
Инвестиционная возможность стучит с этими 8 квартирами перед пляжем, идеально подходит для и…
€3,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Палиури, Греция
4
4
Роскошные виллы 300 м2 с большим бассейном, бесконечным панорамным видом на море и ухоженным…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города
Polychrono, Греция
5
4
Инвестиционная возможность с площадью 111,60 кв. М в непосредственной близости от моря и 30-…
€350,000
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
23
Супер возможность взять на себя и запустить этот бизнес на продажу в Кассандре Халкидики. Он…
€1,45 млн
Рекомендовать
Коммерческая 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Polychrono, Греция
6
3
Идеальная инвестиционная возможность для продажи с 184 кв. М жилой площади, включая 600 м са…
€280,000
Рекомендовать
Коммерческая 9 спален с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Polychrono, Греция
9
7
Идеальная инвестиционная возможность для продажи с 360 кв. М жилой площади, включая 700 м са…
€995,000
Рекомендовать
Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
32
16
600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loutra, Греция
1
210 м²
1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€350,000
Рекомендовать
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
30
1 200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
8
200 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 22 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Moles Kalyves, Греция
22
600 м²
-1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€3,50 млн
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Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики
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