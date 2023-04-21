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Магазины в Халкис, Греция

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1 объект найдено
Магазин в demos chalkideon, Греция
Магазин
demos chalkideon, Греция
€ 880,000
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
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