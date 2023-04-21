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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Халкис, Греция

Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
Аливерион
1
Эретрия
1
5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комната в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Коммерческая 1 комната в Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
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