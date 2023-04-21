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Сикамино, Греция
17 000 м²
€ 950,000
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
Магазин
demos chalkideon, Греция
€ 880,000
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
Коммерческая 1 комната
Писсонас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается двухуровневый магазин на о. Эвия. Первый этаж имеет площадь 125 кв.м. Под ним нахо…
Коммерческая 1 комната
Василикон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
Коммерческая 2 комнаты
Неа-Артаки, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 221,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается бизнес площадью 30 кв.м на острове Эвия. Помещение находится на центральных улицах…
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Предлагается на продажу магазин площадью 90 кв.м. на осторве Эвия, Халкида
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия, Халкида. Находится на центра…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаются на продажу 4 коммерческих помещений общей площадью 900 кв.м. в курортном городк…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Коммерческая 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Предлагается на продажу комплекс из 8 квартир, в городе Амаринтос. Квартиры расположены на 1…
Коммерческая 1 комната
Аливерион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Предлагается на продажу четырёхэтажное здание, которое состоит из 12 квартир и двухкоммерчес…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу земельный участок в городке Халкида на котором расположен коттедж 80…
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Коммерческая 1 комната
Каламос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Коммерческая 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 207 кв.м в центральной Греции. У объекта есть кондиционер, зона ба…
Отель 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 690,000
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
Коммерческая 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу кемпинг на острове Эвия, недалеко от пляжа Агиа Анна в северной част…
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