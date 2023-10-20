ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Chalcedon
Офисы
Продажа офисных помещений в Chalcedon, Греция
коммерческая недвижимость
7
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Крит, Греция
440 м²
Греция остров Крит Отель в центре Ираклиона Апарт-отель …
€439,884
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3 200 м²
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
€3,48 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
137 м²
1
Район: центр
€349,274
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Skioessa, Греция
1
75 м²
1
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
€89,813
Рекомендовать
Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€336,221
Рекомендовать
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
3
316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€939,441
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Faros Armenistis, Греция
1
225 м²
2
Продается бизнес площадью 225 кв.м на острове Миконос. Бизнес имеет угловое расположение. Из…
€1,34 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Каламос, Греция
1
500 м²
1
Продается бизнес площадью 500 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€1,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
166 м²
1
Продается коммерческое помещение на одной из центральных улиц города Салоники. Площадь помещ…
€199,585
Рекомендовать
Отель 73 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chaniotis, Греция
73
1 650 м²
Excellent investment opportunity occupying a most appealing setting in the thriving area of …
€3,82 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Peristera, Греция
1
465 м²
1
Продается бизнес площадью 465 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
€259,461
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
1
455 м²
1
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€989,953
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL