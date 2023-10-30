ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Chaidari
Производственные помещения
Производственные здания в Chaidari, Греция
Производство
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 300 м²
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
€1,09 млн
Рекомендовать
Отель
Греция
5 700 м²
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс площадью 5700 кв.м в Халкидиках. Комплекс со…
€2,94 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
560 м²
Предлагается на продажу, бывший завод общей площадью 560m2 в городе Керкира. находится на од…
€497,635
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция
650 м²
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
€995,270
Рекомендовать
Отель
Греция
1 170 м²
Предлагаем на продажу отель оформленный в традиционном греческом стиле Отель расположен на о…
€2,44 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Piraeus, Греция
1
374 м²
1
Продается бизнес площадью 374 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Недвижимость …
€750,135
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
Греция
270 м²
Продается отель площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€431,458
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1
485 м²
1
В западной части города Салоники, на центральной улице продаётся угловой магазин, площадью 3…
€550,099
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
918 м²
Предлагается на продажу коммерческое здание площадью в 928 кв.м расположено на одной из самы…
€796,216
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция
1 200 м²
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
€1,19 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
Municipality of Athens, Греция
730 м²
Предлагается на продажу 3-х этажное коммерческое здание в районе Глифада Объект состоит из :…
€2,59 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
880 м²
Продается бизнес площадью 880 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон откр…
€6,77 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL