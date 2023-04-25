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Инвестиционная недвижимость в Chaidari, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня в Chaidari, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Chaidari, Греция
90 м²
€ 15,000
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
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