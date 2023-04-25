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Коммерческая недвижимость в Chaidari, Греция

6 объектов найдено
Другое 4 спальни в Chaidari, Греция
Другое 4 спальни
Chaidari, Греция
2 ванных комнат 297 м²
€ 180,000
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 297 Sq.m., 4 Bedrooms,…
Другое 6 спален в Chaidari, Греция
Другое 6 спален
Chaidari, Греция
4 ванных комнат 286 м²
€ 300,000
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 286 …
Инвестиционная 1 спальня в Chaidari, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Chaidari, Греция
90 м²
€ 15,000
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
Коммерческая в Chaidari, Греция
Коммерческая
Chaidari, Греция
€ 1,600,000
2-х этажное здание в Чайдари, действующее как коммерческий магазин для стен, пола, ванной и …
Коммерческая 1 комната в Chaidari, Греция
Коммерческая 1 комната
Chaidari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается бизнес площадью 1600 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прода…
Коммерческая 1 комната в Chaidari, Греция
Коммерческая 1 комната
Chaidari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу здание общей площадью 268 кв.м в районе Перистери. Здание состоит из…
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