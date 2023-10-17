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Продажа офисных помещений в периферия Центральная Македония, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipality of Thessaloniki
3
Municipal Unit of Evosmo
3
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7 объектов найдено
Офис 1 спальня с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 1 спальня с видом на море
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
€70,000
Офис 18 спален с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 18 спален с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 18
Площадь 1 410 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 18 Помещения, 4 Ванная Площадь: 1410 m2, Цоколь этаж, …
€1,85 млн
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€455,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€770,000
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Этаж -1
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
€510,000
Офис 3 спальни с подвалом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 3 спальни с подвалом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Офис 3 Помещения, 2 WC Площадь: 300 m2, Подвал этаж, Год постройки:…
€110,000
Офис 7 спален в Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …
€370,000

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