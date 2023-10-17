Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. периферия Центральная Македония

Коммерческая недвижимость в периферия Центральная Македония, Греция

The Municipality of Sithonia
71
Thessaloniki Municipal Unit
62
Касандрия
39
Никити
36
Полийирос
36
The municipality Nea Propontida
32
Муниципалитет Аристотеля
25
Municipality of Pylaia - Chortiatis
24
Показать больше
1 232 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость. Его площадь составляет 250 квадратных метр…
€87,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 77 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер, отопление. Недвиж…
€100,000
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
€1,50 млн
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Investment opportunity with this custom-built villa including 3 separate homes (needs some f…
€550,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Салониках
€160,000
Коммерческая в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 490 м²
Код недвижимости: HPS4242 - ПродаЖА зданий в Салониках центр Dioikitirio за €600.000 . Это 4…
€600,000
Отель 6 спален в Agios Pavlos, Греция
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Салониках
€130,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Sfendami, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€120,000
Отель 21 спальня в Pefkochori, Греция
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
Количество спален 21
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Коммерческая 22 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 22 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS4162 - ПРОДАЖА зданий в Мудании Неа Потидайя за €1.150.000 . Это меблир…
€1,15 млн
Магазин в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Коммерческая в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 27 м²
Объект расположен по адресу Leonida Iasonidou 5, в центре города в Салоники. В пешей доступн…
€100,000
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
Комнаты 32
Площадь 600 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка в Moles Kalyves, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€750,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение 130кв. м.Первый этаж 40 кв. м + Подвал 90 кв. м.Район: Центр
€95,000
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Кассандра, Греция
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Коммерческая 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Коммерческая 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
2 Maiosnettes на угловой части в процветающем городе Пефкохори Халкидики с отличным выгодным…
€614,000
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Pefkochori, Греция
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
Комнаты 14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Процветающий бизнес аренды квартир на продажу в сказочном месте в Полихроно с 450 кв.  В том…
€795,000
Коммерческая 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Коммерческая 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Идеальные инвестиции для продажи в отличном районе Калитея Халкидики с общей площадью 121 кв…
€265,000
Коммерческая 15 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Коммерческая 15 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 15
Стремясь сделать инвестиции, это прекрасная возможность инвестировать в эти 5 роскошных домо…
€2,50 млн
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Коммерческая 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Неа-Фокея, Греция
Коммерческая 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Стремясь сделать инвестиции, это прекрасная возможность инвестировать в это роскошное здание…
€2,00 млн
Коммерческая 11 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Коммерческая 11 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Комнаты 11
Квартиры на продажу в отличном месте с 500 м арендуемой площади на 2 этажах плюс подвал для …
€1,10 млн
Магазин 5 ванных с парковка в Polychrono, Греция
Магазин 5 ванных с парковка
Polychrono, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Идеальные инвестиции с этими магазинами для продажи в приморском городе POLIHRONO с общей пл…
€380,000

Типы недвижимости в периферия Центральная Македония

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти