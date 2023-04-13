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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в периферия Центральная Греция, Греция

demos istiaias-aidepsou
11
Лутра-Эдипсу
5
demos delphon
4
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
demos amphikleias - elateias
2
demos distomou-arachobas-antikyras
2
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8 объектов найдено
Отель 1 комнатав koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Отель 1 комнатав Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комнатав Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Коммерческая 1 комнатав Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комнатав Паралия Авлида, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 33 комнатыв Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Коммерческая 1 комнатав Theologos, Греция
Коммерческая 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается бизнес площадью 207 кв.м в центральной Греции. У объекта есть кондиционер, зона ба…
Коммерческая 1 комнатав Паралия Агия Аннас, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Предлагается на продажу кемпинг на острове Эвия, недалеко от пляжа Агиа Анна в северной част…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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