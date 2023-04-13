Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция

Купить коммерческую недвижимость с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция

demos istiaias-aidepsou
11
Лутра-Эдипсу
5
demos delphon
4
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
demos amphikleias - elateias
2
demos distomou-arachobas-antikyras
2
Показать больше
17 объектов найдено
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комнатав Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комнатав Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комнатав Агиос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комнатав Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Коммерческая 1 комнатав Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Коммерческая 1 комнатав Лутра Гиалтрон, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутра Гиалтрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
Коммерческая 1 комнатав Паралия Авлида, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 33 комнатыв Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Коммерческая 1 комнатав Илия, Греция
Коммерческая 1 комната
Илия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу комплекс на острове Эвия. Это прибрежная зона площадью в 10 соток. К к…
Отель 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти