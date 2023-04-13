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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в периферия Центральная Греция, Греция

demos delphon
4
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
demos amphikleias - elateias
2
demos distomou-arachobas-antikyras
2
demos molou - agiou konstantinou
2
demotike enoteta arachobes
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14 объектов найдено
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Коммерческая 1 комнатав Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Отель 1 комнатав koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Коммерческая 1 комнатав Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комнатав Агиос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комнатав Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Коммерческая 1 комнатав Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Коммерческая 3 спальнив Sarandi, Греция
Коммерческая 3 спальни
Sarandi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается бизнес площадью 114 кв.м в центральной Греции. Бизнес состоит из 2-ух квартир. Одн…
Коммерческая 1 комнатав kalybia libadiou, Греция
Коммерческая 1 комната
kalybia libadiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Предлагаем на продажу здание, расположенное в районе Арахова, недалеко от Парнаса. Здание со…
Отель 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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