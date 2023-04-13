ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Производственные помещения
Купить производственное здание с видом на море в периферия Центральная Греция, Греция
demos chalkideon
1
Халкис
1
Производство
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Афины, Греция
171 м²
€ 347,421
Продается бизнес площадью 171 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Продается ком…
Коммерческая 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,087,233
Продается бизнес площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 230 м²
€ 1,091,893
Предлагается на продажу коммерческое здание, расположенное в пригороде Салониках, в районе Н…
Коммерческая 1 комната
Trilofos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 444,777
Продается бизнес площадью 980 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Отель 21 спальня
Никити, Греция
21 ванных комнат
890 м²
€ 1,700,000
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
Отель 14 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 397,052
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажный отель владеет площад…
Коммерческая 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 691,875
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 124,538
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
530 м²
€ 397,052
Продается здание в городе Катерини. Обьект состоит из коммерческого помещения занимающего по…
Коммерческая 1 комната
Неа-Потидея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,002
Продается промышленное помещение (склад) площадью 353 кв.м., с двумя санузлами. Помещение ра…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
1 320 м²
€ 595,578
Комплекс состоит из двенадцати вилл в престижном районе региона Ханья. Виллы были построены …
Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
24 ванных комнат
1 667 м²
€ 2,000,000
Property Code: HPS493 - Hotel FOR SALE in Pallini Polichrono for €2.000.000 . This 1667 sq. …
Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты