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Купить отель с видом на горы в периферия Центральная Греция, Греция

demos istiaias-aidepsou
6
Лутра-Эдипсу
4
demos chalkideon
3
Халкис
3
demos delphon
2
demos molou - agiou konstantinou
2
demos amphikleias - elateias
1
demos distomou-arachobas-antikyras
1
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8 объектов найдено
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Отель 1 комнатав koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Отель 1 комнатав Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комнатав Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комнатав Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Отель 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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