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Купить коммерческую недвижимость в периферия Центральная Греция, Греция

demos chalkideon
26
Халкис
26
demos istiaias-aidepsou
11
Лутра-Эдипсу
5
demos delphon
4
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
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53 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав biniane, Греция
Коммерческая 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
Производствов Сикамино, Греция
Производство
Сикамино, Греция
17 000 м²
€ 950,000
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
Магазинв demos chalkideon, Греция
Магазин
demos chalkideon, Греция
€ 880,000
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
Коммерческая 4 комнатыв ampelochori, Греция
Коммерческая 4 комнаты
ampelochori, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 540,000
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
Коммерческая 1 комнатав Писсонас, Греция
Коммерческая 1 комната
Писсонас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается двухуровневый магазин на о. Эвия. Первый этаж имеет площадь 125 кв.м. Под ним нахо…
Коммерческая 1 комнатав Василикон, Греция
Коммерческая 1 комната
Василикон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
Коммерческая 2 комнатыв Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Неа-Артаки, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 221,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается бизнес площадью 30 кв.м на острове Эвия. Помещение находится на центральных улицах…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Предлагается на продажу магазин площадью 90 кв.м. на осторве Эвия, Халкида
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия, Халкида. Находится на центра…
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
Коммерческая 1 комнатав Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаются на продажу 4 коммерческих помещений общей площадью 900 кв.м. в курортном городк…
Коммерческая 1 комнатав demos delphon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos delphon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комнатав Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Отель 1 комнатав koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Коммерческая 1 комнатав Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Отель 1 комнатав периферия Центральная Греция, Греция
Отель 1 комната
периферия Центральная Греция, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комнатав Агиос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Арахова, Греция
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комнатав Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комнатав Камена-Вурла, Греция
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Коммерческая 1 комнатав Дилеси, Греция
Коммерческая 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,500,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 1 комнатав Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Коммерческая 1 комнатав Амаринтос, Греция
Коммерческая 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Предлагается на продажу комплекс из 8 квартир, в городе Амаринтос. Квартиры расположены на 1…

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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