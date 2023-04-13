ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Купить коммерческую недвижимость в периферия Центральная Греция, Греция
demos chalkideon
26
Халкис
26
demos istiaias-aidepsou
11
Лутра-Эдипсу
5
demos delphon
4
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
demos amphikleias - elateias
2
demos distomou-arachobas-antikyras
2
demos molou - agiou konstantinou
2
demotike enoteta arachobes
2
Municipality of Thiva
2
Municipal Unit of Amfissa
2
Амфиса
2
Lamia
1
Municipality of Tanagra
1
Municipal Unit of Delphi
1
Municipal Unit of Parnassos
1
Камена-Вурла
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
53 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коммерческая 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
Производство
Сикамино, Греция
17 000 м²
€ 950,000
Sykaminos Oropos SALE Земля площадью 17000 кв.м., 17 акров, неаккуратная и амфитеатр, имеет …
Магазин
demos chalkideon, Греция
€ 880,000
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
Коммерческая 4 комнаты
ampelochori, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 540,000
Продается двуэтажное здание с 4 квартирами, в районе Паллини в Восточной Аттике. Площадь ква…
Коммерческая 1 комната
Писсонас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается двухуровневый магазин на о. Эвия. Первый этаж имеет площадь 125 кв.м. Под ним нахо…
Коммерческая 1 комната
Василикон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
Коммерческая 2 комнаты
Неа-Артаки, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 221,000
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается бизнес площадью 30 кв.м на острове Эвия. Помещение находится на центральных улицах…
Коммерческая 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Предлагается на продажу магазин площадью 90 кв.м. на осторве Эвия, Халкида
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия, Халкида. Находится на центра…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаются на продажу 4 коммерческих помещений общей площадью 900 кв.м. в курортном городк…
Коммерческая 1 комната
demos delphon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 560,000
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Отель 1 комната
koroneia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Отель 1 комната
периферия Центральная Греция, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Арахова, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 7,875,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Отель 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
Коммерческая 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 8,500,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Коммерческая 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Предлагается на продажу комплекс из 8 квартир, в городе Амаринтос. Квартиры расположены на 1…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты