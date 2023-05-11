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Коммерческая недвижимость с бассейном в Аттика, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
16
Neo Psychiko
14
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
13
Vari Municipal Unit
10
Municipality of Saronikos
9
Пеания
9
Неа-Макри
8
Chaidari
6
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8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 18,000,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Коммерческая 6 спален в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Коммерческая 1 комната в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,800,000
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,250,000
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