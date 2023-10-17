Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Аттика
  5. Магазины

Магазины в Аттика, Греция

Municipality of Athens
8
Афины
8
Пирей
5
Palaio Faliro
4
Магазин В архив
Очистить
19 объектов найдено
Магазин 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 272 м²
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
€2,50 млн
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
€170,000
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
€155,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
€320,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
€420,000
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Код недвижимости: 2580 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 62 кв.м,…
€95,000
Магазин 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
€50,000
Магазин 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
€380,000
Магазин 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Код недвижимости: 1370 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 31 кв.м, на пер…
€45,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Код недвижимости: 1332 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 28 кв.м, на пер…
€76,000
Магазин в Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
Площадь 176 м²
Код недвижимости: 1284 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Рядом Магазин общей площадью 176 кв.м, 3 уровня Неа Фил…
€280,000
Магазин в Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
Площадь 140 м²
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
€195,000
Магазин 2 спальни в Thoriko, Греция
Магазин 2 спальни
Thoriko, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
€85,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 190 м²
Код: 1155 - Kerameikos FOR SALE Магазин общей площадью 190 кв.м. 3 уровни. Состоит из 1 Комн…
€1,000,000
Магазин в Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
Площадь 120 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€70,000
Магазин в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Магазин
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
€390,000
Магазин в Municipality of Piraeus, Греция
Магазин
Municipality of Piraeus, Греция
Retail store with a total surface of 740.00 sq.m. in a residential building, erected upon a …
€370,000

Типы недвижимости в Аттика

коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти