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19 объектов найдено
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Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1
272 м²
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
€2,50 млн
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
130 м²
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
€170,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
50 м²
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
€155,000
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Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
1
160 м²
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
€320,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
1
200 м²
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
€420,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
62 м²
Код недвижимости: 2580 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 62 кв.м,…
€95,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
1
48 м²
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
€50,000
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Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
3
108 м²
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
€380,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
2
80 м²
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
1
80 м²
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
1
31 м²
Код недвижимости: 1370 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 31 кв.м, на пер…
€45,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
1
28 м²
Код недвижимости: 1332 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 28 кв.м, на пер…
€76,000
Рекомендовать
Магазин
Афины, Греция
176 м²
Код недвижимости: 1284 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Рядом Магазин общей площадью 176 кв.м, 3 уровня Неа Фил…
€280,000
Рекомендовать
Магазин
Palaio Faliro, Греция
140 м²
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
€195,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни
Thoriko, Греция
2
53 м²
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
€85,000
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Магазин 1 спальня
Афины, Греция
1
190 м²
Код: 1155 - Kerameikos FOR SALE Магазин общей площадью 190 кв.м. 3 уровни. Состоит из 1 Комн…
€1,000,000
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Магазин
Афины, Греция
120 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€70,000
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Магазин
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
€390,000
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Магазин
Municipality of Piraeus, Греция
Retail store with a total surface of 740.00 sq.m. in a residential building, erected upon a …
€370,000
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