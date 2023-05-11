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Realting.com
Греция
Аттика
Коммерческая недвижимость с видом на море в Аттика, Греция
Chaidari
6
Municipal Unit of Argyroupoli
6
Saronis
6
Agia Marina
5
Agios Ioannis Renti
5
Municipality of Papagos - Cholargos
5
Municipal Unit of Cholargos
5
Маркопулон
5
Korydallos
4
Limenas Markopoulou
4
Municipality of Moschato-Tavros
4
Лаврион
4
Рафина
4
Спата
4
Таврос
4
Anavissos Municipal Unit
3
Municipality of Dafni - Ymittos
3
Municipality of Fyli
3
Municipal Unit of Ano Liosia
3
Коропион
3
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39 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1
1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
Цена по запросу
Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1
4
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 2,600,000
Коммерческая 1 комната
Agios Gerasimos, Греция
1
1
€ 950,000
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1
1
€ 5,500,000
Отель 21 комната
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
21
4
€ 6,800,000
Отель 1 комната
Епанохори, Греция
1
1
€ 1,365,000
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1
1
€ 18,000,000
Отель 1 комната
Катакалос, Греция
1
1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1
1
€ 2,100,000
Коммерческая 4 спальни
Artemida, Греция
4
1
€ 163,000
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1
1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1
1
€ 7,500,000
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 2,800,000
Отель 1 комната
периферия Аттика, Греция
1
1
€ 20,000,000
Коммерческая 1 комната
Kaki Thalassa, Греция
1
1
€ 600,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
€ 2,100,000
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
1
1
€ 220,000
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
1
1
€ 370,000
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1
1
€ 1,500,000
Отель 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
1
1
Цена по запросу
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1
1
€ 4,800,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
€ 650,000
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
1
€ 4,500,000
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
1
1
€ 1,250,000
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
€ 3,000,000
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