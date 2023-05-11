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Коммерческая недвижимость с видом на море в Аттика, Греция

Chaidari
6
Municipal Unit of Argyroupoli
6
Saronis
6
Agia Marina
5
Agios Ioannis Renti
5
Municipality of Papagos - Cholargos
5
Municipal Unit of Cholargos
5
Маркопулон
5
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39 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в alimos, Греция
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,600,000
Коммерческая 1 комната в Agios Gerasimos, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Коммерческая 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Коммерческая 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Отель 21 комната в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Отель 21 комната
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 21
Количество этажей 4
€ 6,800,000
Отель 1 комната в Епанохори, Греция
Отель 1 комната
Епанохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,365,000
Коммерческая 1 комната в Korydallos, Греция
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 18,000,000
Отель 1 комната в Катакалос, Греция
Отель 1 комната
Катакалос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Коммерческая 4 спальни в Artemida, Греция
Коммерческая 4 спальни
Artemida, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 163,000
Коммерческая 1 комната в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в alimos, Греция
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 7,500,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Отель 1 комната в периферия Аттика, Греция
Отель 1 комната
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 20,000,000
Коммерческая 1 комната в Kaki Thalassa, Греция
Коммерческая 1 комната
Kaki Thalassa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Коммерческая 1 комната в Artemida, Греция
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 220,000
Коммерческая 1 комната в Artemida, Греция
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Коммерческая 1 комната в Saronis, Греция
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Афины, Греция
Отель 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната в Неа-Макри, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 1 комната в Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,800,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Коммерческая 1 комната в Рафина, Греция
Коммерческая 1 комната
Рафина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
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