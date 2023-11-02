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Готовый бизнес в Аттика, Греция

коммерческая недвижимость
834
отели
65
офисы
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производственные здания
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инвестиционная недвижимость
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склады
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