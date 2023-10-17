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Коммерческая недвижимость в Аттика, Греция
Neo Psychiko
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Увы
13
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Municipality of Saronikos
9
Vari Municipal Unit
8
Пеания
8
Municipality of Dafni - Ymittos
7
Неа-Макри
7
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
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Municipal Unit of Argyroupoli
6
Saronida Municipal Unit
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Saronis
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Agios Ioannis Renti
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Limenas Markopoulou
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Municipality of Papagos - Cholargos
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Municipal Unit of Cholargos
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859 объектов найдено
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Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
260 м²
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Магазин расп…
€700,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
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Коммерческая 1 комната
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
260 м²
1
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Магазин расп…
€700,000
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Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
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Другое 3 спальни
Chaidari, Греция
3
340 м²
€420,000
Рекомендовать
Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
7
340 м²
Продается здание площадью 340 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€630,000
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Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
250 м²
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Korydallos, Греция
1
250 м²
1
Продается бизнес площадью 250 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер. У объекта установле…
€580,000
Рекомендовать
Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
5
240 м²
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€620,000
Рекомендовать
Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€340,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
60 м²
2/1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. У объекта есть солнечные батареи для нагрева вод…
€127,000
Рекомендовать
Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
3
316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€950,000
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
1 386 м²
Предлагается на продажу девятиэтажное офисное здание площадью в 1.386 кв.м. Здание расположе…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
21 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение 21 кв.м в историческом центре Афин
€120,000
Рекомендовать
Отель с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
600 м²
Здание расположено в районе Полигоно. Анализ имущества помещений. Подвал 33 кв.м.Хозяйственн…
€1,05 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
5
200 м²
Продается здание площадью 200 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€480,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на город
Municipality of Athens, Греция
4
300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
6
350 м²
Продается здание площадью 350 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€655,000
Рекомендовать
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
6
500 м²
Продается здание площадью 500 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€800,000
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
999 м²
Продается здание площадью 999 кв.м в Афинах. Продается здание общей площадью 999 кв.м. на уг…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
810 м²
Продается здание площадью 810 кв.м в Афинах. У объекта есть отопление. В здании расположен л…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
380 м²
Здание расположено в районе Пирей Здание сохранилось
€575,000
Рекомендовать
Отель с видом на город
Municipality of Athens, Греция
560 м²
Здание находится в районе Маруси
€600,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
1
316 м²
1
Продается бизнес площадью 316 кв.м в Афинах. Продается коммерческое помещение в Калифее.Поме…
€300,000
Рекомендовать
Офис с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
67 м²
Расположен в центре Мелиссии. Аккуратная комната. Слишком яркий. Огромные окна повсюду. Спер…
€250,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
391 м²
Продается пятиэтажное офисное здание . Здание состоит из пяти офисных помещений. Здание расп…
€617,000
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Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
343 м²
Продается квартирный комплекс состоящий из 6 квартир. Цокольный этаж:Квартира 100 кв.м Кварт…
€550,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1
343 м²
1
Продается квартирный комплекс состоящий из 6 квартир. Цокольный этаж:Квартира 100 кв.м Кварт…
€550,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
811 м²
Объект расположен в районе Неа Кифисия, в 15 км к северо-востоку от центра Афин, у подножия …
€1,10 млн
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