Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Складские помещения

Купить склад с видом на горы в Афинах, Греция

alimos
1
Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Samari, Греция
Коммерческая 1 комната
Samari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,294,451
Предлагается на продажу действующая бензоправочная станция в северной Греции, которая распол…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
480 м²
€ 697,012
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
1 800 м²
€ 378,378
Здание 1800кв.м с участком 7.800кв.м расположенный в близи от города Салоники. Проведено вод…
Отель 30 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
30 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
822 м²
€ 1,394,024
Продается гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей с регионе Северной Греции. Трехуров…
Коммерческая 1 комнатав Мире, Греция
Коммерческая 1 комната
Мире, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 492,887
Продается коммерческое помещение в самом центре города Ираклион, на Крите. Помещениерасполож…
Отель 11 комнатв District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м в Лассити. Отель расположен в живописном местечке региона,…
Отель 1 комнатав Xanthi Municipality, Греция
Отель 1 комната
Xanthi Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
Коммерческая 1 комнатав Василикон, Греция
Коммерческая 1 комната
Василикон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 746,799
Продается трехэтажное здание, состоящее из 12 апартаментов на западном мысе Эвии. Каждый эта…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 209,104
Продается бизнес площадью 268 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческая 9 спаленв District of Heraklion, Греция
Коммерческая 9 спален
District of Heraklion, Греция
12 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,319,344
Предлагаются на продажу 3 квартиры в городе Ираклион, на острове Крит. Квартиры площадью 90 …
Коммерческая 1 комнатав Скриперон, Греция
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 94,594
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти