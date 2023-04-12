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Купить магазин в Афинах, Греция

Маркопулон
2
alimos
1
Лаврион
1
Магазин В архив
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13 объектов найдено
Магазин 9 спаленв Афины, Греция
Магазин 9 спален
Афины, Греция
9 Количество комнат 534 м²
€ 950,000
Магазин 1 спальняв Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
200 м²
€ 420,000
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
Магазин 1 спальняв Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
160 м²
€ 320,000
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
50 м²
€ 155,000
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
130 м²
€ 170,000
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
Магазин 1 спальняв alimos, Греция
Магазин 1 спальня
alimos, Греция
48 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
31 м²
€ 45,000
Код недвижимости: 1370 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 31 кв.м, на пер…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
28 м²
€ 76,000
Код недвижимости: 1332 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 28 кв.м, на пер…
Магазинв Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
176 м²
€ 280,000
Код недвижимости: 1284 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Рядом Магазин общей площадью 176 кв.м, 3 уровня Неа Фил…
Магазин 2 спальнив Лаврион, Греция
Магазин 2 спальни
Лаврион, Греция
53 м²
€ 85,000
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
Магазин 1 спальняв Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
190 м²
€ 1,000,000
Код: 1155 - Kerameikos FOR SALE Магазин общей площадью 190 кв.м. 3 уровни. Состоит из 1 Комн…
Магазинв Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
120 м²
€ 70,000
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
Магазинв Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
€ 390,000
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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