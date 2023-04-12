ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Other
Купить с видом на море в Афинах, Греция
Другое
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Афины, Греция
1 333 м²
€ 3,136,554
Продается медицинский диагностический центр в районе Никея на центральной улице. Здание сост…
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
47 м²
€ 448,079
Продаётся бизнес площадью 47 кв.м. в уютном посёлке, с чистейшим пляжем. Здание располагаетс…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,439,542
Продается бизнес площадью 2500 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимост…
Отель 11 спален
Loutra, Греция
11 ванных комнат
380 м²
€ 388,771
Property Code: 1-76 - Hotel FOR SALE in Pallini Loutra for €400.000. This 380 sq. m. Hotel …
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
660 м²
€ 896,158
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель
Македонии и Фракии, Греция
530 м²
€ 746,799
Предлагаем на продажу гостиницу в туристическом поселке п-ва Кассандра, состоящую из двух ко…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
390 м²
€ 298,719
Продается коммерческое помещение в городе Салоники, площадью 390 м². Помещение состоит …
Коммерческая 1 комната
Ретимнон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 477,951
Продается коммерческая недвижимость в центре Ретимно на прибрежной дороге. Недвижимость сост…
Коммерческая 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,489,329
На продажу предоставляется комплекс - клуб для торжеств в историческом месте на полуострове …
Коммерческая
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 1,095,305
Предлагается на продажу комплекс из 10 квартир с общим бассейном в Коккини Хани, Херсониссос…
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 89,616
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
Отель 1 комната
Sidari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу. Комп…
Параметры недвижимости в Афинах, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты