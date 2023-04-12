Купить производственное здание с видом на горы в Афинах, Греция

Коммерческая 2 комнаты периферия Пелопоннес, Греция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 11425 - Дом для продажи в Nafplio Lefkakia для € 260.000. Это 100 кв. Дом …