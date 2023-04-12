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Купить отель с бассейном в Афинах, Греция

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2 объекта найдено
Отельв Афины, Греция
Отель
Афины, Греция
1 600 м²
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Отель 4 спальнив Афины, Греция
Отель 4 спальни
Афины, Греция
240 м²
€ 750,000
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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