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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Asvestochori, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,970,000
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
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