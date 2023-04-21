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Коммерческая недвижимость в Asvestochori, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Consists of: Ground floor: 280 sq.mGround floor: 70 sq.m (Apartment)First Floor: 138sq.m (Apartment)
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,970,000
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комната в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается коммерческое помещение площадью 410 кв.м в Салониках. Помещение сдано в аренду в д…
Коммерческая 1 комната в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продаётся коммерческое помещение, которое состоит из двух помещений. В данный момент оба пом…
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