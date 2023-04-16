Купить коммерческую недвижимость в Asprvrysi, Греция

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Asprvrysi
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7 объектов найдено
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Коммерческая
Asprvrysi, Греция
5 700 м²
Цена по запросу
Код недвижимости. 621562 - Agricaltural ДЛЯ ПРОДАЖИ в Nafplio Pirgiotika за € 88.000. Открой…
Коммерческая 9 комнат
Asprvrysi, Греция
9 Количество комнат
10 ванных комнат
610 м²
Цена по запросу
ID недвижимость. 581364 - Центр, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 375 м2, - цена покупк…
Коммерческая 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1617 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia для € 119.000. Это 75 кв. Дом пос…
Коммерческая
Asprvrysi, Греция
3 500 м²
Цена по запросу
ID недвижимость. 58881 - Пиргиотика, земельный участок, который будет продаваться . Жилая пл…
Коммерческая
Asprvrysi, Греция
45 000 м²
Цена по запросу
Property Code. 581262 - Agricultural FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €200.000 . Discover …
Коммерческая 4 комнаты
Asprvrysi, Греция
4 Количество комнат
5 ванных комнат
290 м²
Цена по запросу
Property Code: 581279 - Hotel FOR SALE in Asini Vivari for €590.000 . This 290 sq. m. furnis…
Коммерческая 3 комнаты
Asprvrysi, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11326 - Дом для продажи в Асини Дрепано для € 420.000. Это 134 кв. Дом пос…
Параметры недвижимости в Asprvrysi, Греция
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