Купить коммерческую недвижимость в Asprvrysi, Греция

Коммерческая 2 комнаты Asprvrysi, Греция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 1617 - Дом на продажу в Nafplio Lefkakia для € 119.000. Это 75 кв. Дом пос…